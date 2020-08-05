Новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса (по данным на 5 августа), когда число заболевших увеличилось на 1 271 человека, может быть связан с резким увеличением числа проведенных накануне ПЦР-тестов.

По данным Минздрава, во вторник, 4 августа, было проведено 17 519 тестов. Эта цифра почти на 3,5 тысячи превышает количество проведенных ПЦР-тестов 3 августа, когда их сделали 14 140 раз.

Напомним, с начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 1 788 человек (прирост за сутки +24). Выздоровели 40 613 человек. Общее число заболевших уже 33 089.

Ранее "Страна" писала о том, сколько в Украине стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его делают.

Также мы сообщали, что в Австрии начали продавать ПЦР-тесты на Covid-19, которые можно сделать дома самому.