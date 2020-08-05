Сегодня исполняется три года со дня смерти правозащитницы и народного депутата двух созывов Ирины Бережной. Она погибла 5 августа 2017 года в автокатастрофе в Хорватии, не дожив буквально неделю до своего 37-летия.

"Страна" вспоминает, чем запомнилась украинцам Ирина Бережная.

Кто такая Ирина Бережная

Ирина Бережная родилась в Луганске 13 августа 1980 года в семье юриста Елены Бережной. Образование она получила в Киеве, закончив юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко. И всю дальнейшую жизнь Ирина связала с юриспруденцией. Работала в нотариальной конторе, затем юридической компании.

В 2007 году, в 27 лет, Ирина Бережная прошла в Верховную Раду, где возглавила подкомитет по вопросам защиты прав, свобод, интересов граждан и адаптации законодательства Украины к международно-правовым стандартам в сфере правосудия. В 2012 году была переизбрана в Верховную Раду Украины. Ирина Бережная была одной из самых красивых женщин-политиков в Украине. Она регулярно появлялась в эфирах телеканалов.

После Майдана Ирина Бережная ушла из политики. Вместе с матерью Еленой Бережной они создали Институт правовой политики и социальной защиты, поддерживающий жителей Донецкой и Луганской областей на неподконтрольных территориях. Институт начал активно заниматься проблемами людей. Помогал судиться в ЕСПЧ родным погибших при воздушной атаке в Луганске в 2014 году, отстаивал права жителей неподконтрольных территорий на социальные выплаты, которые отменила предыдущая власть, а также судился против незаконных переименований улиц.

Свою позицию Ирина регулярно отстаивала в СМИ, за что подвергалась критике представителей прошлой власти.

Смертельная авария

Ирина Бережная погибла в автокатастрофе, которая произошла 5 августа 2017 года на побережье Адриатического моря на трассе между хорватскими городами Масленица и Поседарье.

Автомобиль, в котором находилась Бережная и ее 8-летняя дочь Даниэлла, съехал с горной дороги и врезался в столб. Водитель и Ирина погибли на месте. Дочь получила незначительные травмы, так как находилась сзади в автокресле. Даниэллу госпитализировали в больницу города Задар.

Как установили правоохранители, причиной аварии стал внезапный инсульт водителя автомобиля, 38-летнего гражданина Болгарии.

На прощание пришли политики и друзья

Прощание с Ириной Бережной состоялось в Киеве 10 августа 2017 года в Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры. На панихиду пришли многие политики, артисты и другие известные люди, которые дружили с Ириной.

На отпевании присутствовали певица и актриса Вера Брежнева, телеведущая Ольга Фреймут, певица Светлана Лобода.

Певица Светлана Лобода и ее продюсер Нателла Крапивина. Фото Изым Каумбаев, "Страна"

Телеведущая Ольга Фреймут. Фото Изым Каумбаев, "Страна"

Певица Вера Брежнева. Фото Изым Каумбаев, "Страна"

Отец дочери Ирины Беременной Даниэллы Борис Фуксман. Фото Изым Каумбаев, "Страна"

Похоронили Ирину на Зверинецком кладбище в Киеве.

У Ирины Бережной осталась дочь Даниэлла.

5 июля 2020 года девочке исполнилось 11 лет. Сейчас она проживает со своим отцом Борисом Фуксманом в Германии. О том, что именно он является отцом Даниэллы, сам Фуксман рассказал на церемонии прощания с Ириной в Киево-Печерской Лавре. До того момента не было известно, кто отец ребенка.

Дело Ирины продолжается

Спустя три года после гибели Ирины Бережной часть правозащитных проектов, над которыми она начинала работать, вышли на финишную прямую.

Как рассказывает "Стране" ее мама Елена Петровна Бережная, уже в этом году могут положительно закончиться два судебных процесса, инициированные Ириной.

Первый из них касается решения прошлой власти отменить социальные выплаты жителям неподконтрольной территории.

Напомним, в ноябре 2014 года Кабмин принял решение о приостановлении соцвыплат на оккупированных территориях. Речь идет не только о пенсиях, но и других выплатах - помощи при рождении ребенка, чернобыльских и других. После принятия этого решения соцвыплаты жителям этих территорий начислялись, но получить их можно только на подконтрольных Киеву территориях.

"Еще в 2015 году все инстанции приняли решение возобновить социальные выплаты всем незащищенным категориям граждан, при чем, по решениям судов людям не нужно было приезжать и отмечаться. Но государство это решение не исполняло. Ирина еще в начале 2016 года обратилась в ЕСПЧ, в 2017 начала коммуникацию по этому делу, это значит, что они открыли производство. И вот сейчас подходит к завершению это большое дело. Я думаю, что в этом году будет решение ЕСПЧ", - рассказывает "Стране" Елена Бережная.

Во-вторых, близится к финишу судебный процесс против переименования проспектов Московского и Ватутина в Киеве и присвоения им имен Бандеры и Шухевича.

Верховный суд с зимы 2020 года рассматривает кассационную жалобу Института правовой политики и социальной защиты на постановление Шестого апелляционного административного суда, который оставил в силе решения Киеврады о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

"Иски против переименования Московского проспекта и проспекта Ватутина сейчас находятся в Верховном суде. То есть, дело Ирины продолжается, я уверена, что решение будет в ближайшее время, и оно будет в рамках закона", - рассказывает Елена Петровна.