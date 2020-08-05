После мощных взрывов, которые потрясли столицу Ливана 4 августа, Бейрут приходит в себя. В городе продолжаются спасательные работы. Точное количество погибших и пострадавших неизвестно, но оно все время растет. Пока есть информация, что число погибших перевалило за сотню.

Взрыв повредил здания в радиусе нескольких километров. Больницы переполнены. Власти собираются ввести режим ЧП на две недели.

Тем временем уже назвали причину взрыва - сварочные работы на складе, где хранились тысячи тонн взрывоопасной аммиачной селитры. Интересно, что аналогичный взрыв такого же груза произошел много лет назад в США.

Собрали все, что известно о взрывах в Бейруте на это время.

Сколько пострадавших

По данным на утро 5 августа известно, что погибли, как минимум 78 человек. Пострадали - более четырех тысяч. Среди погибших - генсек ливанской христианской партии Низар Наджарян.

Пострадали жена и дочь премьер-министра Ливана. Ранены 48 сотрудников миссии ООН, пострадали дипломаты из России и Казахстана. Пострадало и здание российского посольства.

Сотрудники посольства Украины в Ливане и их семьи не пострадали, но в доме у одного из дипломатов вылетели окна.

Спасатели до сих пор получают десятки звонков о раненых и погибших, которые находятся в тех зданиях, куда не удалось добраться. Врачи просят вывозить пострадавших за пределы города, потому что в больницах города нет свободных мест.

Без жилья остались 300 тысяч человек. В городе повреждены 90% отелей. Об этом сообщил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд. По его словам, взрыв разрушил здания на половине городской территории.

В сети появилось видео Бейрута после взрыва высоты птичьего полета.

Aerial footage shows the total destruction of buildings caused by the #BeirutBlast. The explosion was so large it blew out windows across Beirut.



At least 100 people were killed and 4,000+ wounded, @RedCrossLebanon reports. More @business: https://t.co/IRyAAsZl97 #بيروت pic.twitter.com/6zPr2NhsBh — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) August 5, 2020

Что взорвалось

К утру стало известно, что при сварочных работах в порту взорвалась аммиачная селитра. Почти 2750 тонн были конфискованы с судна "Rhosus" шесть лет назад и хранились на складе.

По версии властей, работники порта заваривали отверстия в складе, чтобы обезопасить его от воров. Во время работ на груз попали искры и произошел взрыв. Окончательно в причинах катастрофы должен разобраться Следственный комитет.

Корабль вез селитру из Грузии в Мозамбик в 2013 году. Он сделал вынужденный заход в Бейрут из-за неполадок. Владелец "Rhosus", уроженец России, проживающий на Кипре, заявил, что обанкротился, и фактически бросил судно. Власти Ливана конфисковали опасный груз. Он хранился на складе в порту и его должны были утилизировать.

Кстати, на борту тогда находились восемь украинских моряков. Часть из них ливанские власти обязали оставаться на борту, пока там есть опасный груз, и ждать сменного экипажа.

Из-за того, что на судне оставался опасный груз, ливанские власти оставили на нем четырех моряков, которые должны были ждать сменного экипажа. Они смогли вернуться домой через год.

Текущая ситуация в Ливане

Сегодня в Бейруте день траура. Власти объявили столицу зоной бедствия и собираются ввести там чрезвычайное положение на две недели.

Президент Ливана Мишель Аун принял решение выделить 100 млрд ливанских фунтов из бюджета на 2020 год в виде чрезвычайных ассигнований. Часть денег пойдут на кредиты для больниц и компенсации семьям погибших.

Ливан попросил Катар и ВОЗ помочь с лечением пострадавших от взрыва в Бейруте. По словам главы Минздрава страны, ВОЗ может помочь поставкой необходимых медикаментов, а Катар предоставить медработников и организовать полевые госпитали.

Через несколько часов после взрыва Всемирная организация здравоохранения направила в Ливан препараты для лечения 500 человек, а также хирургические наборы для 500 пациентов.

Как отреагировали в мире

Соболезнования ливанцам в день взрыва выразил президент Владимир Зеленский.

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал он в Twitter.

Отреагировал президент РФ Владимир Путин.

"В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим" - цитирует его пресс-служба Кремля.

А вот слова главы США Дональда Трампа вызвали переполох. Стенограмма его выступления была опубликована на сайте Белого дома. Трамп назвал взрывы в Ливане ужасной атакой.

"Я хотел бы начать с глубочайших соболезнований Америки народу Ливана, где, согласно сообщениям, много, очень много людей погибли, еще сотни были тяжело ранены в результате мощного взрыва в Бейруте. Наши молитвы обращены ко всем жертвам и их семьям. Соединенные Штаты готовы помочь Ливану. У меня очень хорошие отношения с народом Ливана, и мы готовы помогать. Это похоже на ужасную атаку", – сказал Трамп.

В Пентагоне заявили. что не знают, о каком нападении на Бейрут говорил Дональд Трамп. И что если бы были признаки того, что кто-то в регионе смог организовать и провести акцию такого масштаба, то за этим автоматически последовало бы наращивание "силовой защиты американских войск и активов в регионе".

В свою очередь представители властей Ливана выразили обеспокоенность по поводу того, что Трамп использовал слово "атака" для описания взрыва в Бейруте.

Пять самых мощных взрывов в истории человечества

Взрыв в Бейруте стал не только самым мощным в истории Ливана, но и самым мощным рукотворным взрывом в XXI веке. Он вошел в пятерку самых мощных взрывов в истории человечества.

1. Взрыв в порту Галифакса

Самым сильным взрывом доядерной эпохи считается прогремевший 6 декабря 1917 года взрыв в гавани канадского города Галифакса. Французский военный корабль "Монблан", загруженный взрывчаткой, столкнулся с норвежским кораблем "Имо" в узком проливе. После этого начался пожар.

В результате взрыва порт и городской район Ричмонд были полностью разрушены. После взрыва поднялась 18-метровая волна. Погибли около 2 тысяч человек, около 9 тысяч были ранены.

Взрыв в Галифаксе эквивалентен взрыву 2,9 килотонн тротила.

2. Взрыв в Порт-Чикаго

17 июля 1944 года в США произошел взрыв при погрузке боеприпасов на суда. На воздух взлетели два корабля, пирс, большая часть поселка. Погибли более трех сотен человек.

Мощность взрыва в Порт-Чикаго составила 2 килотонны.

3. Взрыв на острове Гельголанд

18 апреля 1947 британские инженеры уничтожили бункеры для подлодок, построенные Третьим рейхом на острове Гельголанд. На воздух взлетели 4000 торпедных боеголовок, 9000 глубинных бомб и морских мин, 91 000 гранат разных калибров.

Мощность взрыва около 6 700 тонн (6,7 Кт) взрывчатки.

4. Взрыв в Техас-Сити

16 апреля 1947 после пожара на борту французского судна "Гранкан" произошел взрыв в Техас-Сити (США). Сдетонировали около 2100 тонн аммиачной селитры. Это вызвало цепную реакцию в виде пожаров и взрывов на ближайших кораблях и нефтехранилищах. Погиб по меньшей мере 581 человек, более 5 тысяч получили ранения,

Сила взрыва была оценена в 2700 тонн тротила.

5. Взрыв в Бейруте

4 августа 2020 года в порту ливанской столицы при проведении сварочных работ произошла детонация хранящегося на складе груза с 2700 тоннами наммиачной селитры.

Мощность взрыва ориентировочно в 50-100 тонн тротилового эквивалента.