После мощных взрывов, которые потрясли столицу Ливана 4 августа, Бейрут приходит в себя. В городе продолжаются спасательные работы. Точное количество погибших и пострадавших неизвестно, но оно все время растет. Пока есть информация, что число погибших перевалило за сотню.

Взрыв повредил здания в радиусе нескольких километров. Больницы переполнены. Власти собираются ввести режим ЧП на две недели.

Тем временем уже назвали причину взрыва - сварочные работы на складе, где хранились тысячи тонн взрывоопасной аммиачной селитры. Интересно, что аналогичный взрыв такого же груза произошел много лет назад в США.

Собрали все, что известно о взрывах в Бейруте на это время.

По данным на утро 5 августа известно, что погибли, как минимум 78 человек. Пострадали - более четырех тысяч. Среди погибших - генсек ливанской христианской партии Низар Наджарян.

Пострадали жена и дочь премьер-министра Ливана. Ранены 48 сотрудников миссии ООН, пострадали дипломаты из России и Казахстана. Пострадало и здание российского посольства.

Сотрудники посольства Украины в Ливане и их семьи не пострадали, но в доме у одного из дипломатов вылетели окна.

Спасатели до сих пор получают десятки звонков о раненых и погибших, которые находятся в тех зданиях, куда не удалось добраться. Врачи просят вывозить пострадавших за пределы города, потому что в больницах города нет свободных мест.

Без жилья остались 300 тысяч человек. В городе повреждены 90% отелей. Об этом сообщил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд. По его словам, взрыв разрушил здания на половине городской территории.

В сети появилось видео Бейрута после взрыва высоты птичьего полета.

Aerial footage shows the total destruction of buildings caused by the #BeirutBlast. The explosion was so large it blew out windows across Beirut.



At least 100 people were killed and 4,000+ wounded, @RedCrossLebanon reports. More @business: https://t.co/IRyAAsZl97 #بيروت pic.twitter.com/6zPr2NhsBh