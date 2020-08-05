Сотрудники посольства Украины в Ливане и их семьи не пострадали в результате мощного взрыва, который прогремел вечером 4 августа в порту Бейрута.

Об этом сообщил глава отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас есть информация от нашего дипломатического учреждения, что среди работников посольства, членов их семей пострадавших нет. У одного из дипломатов вылетели окна", - рассказал Коваленко.

Посольство выясняет, есть ли среди пострадавших граждане Украины. Пока информации об этом в посольство не поступало.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил соболезнования ливанцам по поводу трагедии.

"Сегодня мои мысли и молитвы с семьями и близкими жертв. Желаю пострадавшим выздороветь как можно скорее. На данный момент мы не располагаем информацией о пострадавших гражданах Украины", - написал Дмитрий Кулеба в своем микроблоге в Тwitter.

Напомним, по официальной версии властей Ливана, в портовой зоне Бейрута взлетели на воздух 2 750 тонн аммиачной селитры.

Также мы сообщали, что число жертв взрыва в Бейруте выросло до 100 человек, цифра будет расти, поскольку звонки о раненых и погибших идут потоком.