В Украине по состоянию на утро 5 августа зафиксировано уже 75 490 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 1 271 пациент получили подтверждение болезни за минувшие сутки. И это очередной антирекорд. По количеству заболевших лидируют Львовская область и Киев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в соцсети.

Всего в стране с начала эпидемии умерли 1 788 человек, 41 527 пациентов выздоровели. За сутки выписаны 914 пациентов. Всего проведено 1 098 665 тестов методом ПЦР.

Фото: Минздрав

Новые данные по коронавирусной болезни на 5 августа:

Винницкая область - 2 880 случаев;





Волынская область - 4 064 случая;





Днепропетровская область - 1 474 случая;





Донецкая область - 926 случаев;





Житомирская область - 2 009 случаев;





Закарпатская область - 5 462 случая;





Запорожская область - 871 случай;





Ивано-Франковская область - 5 168 случаев;





Кировоградская область - 711 случаев;





Киев - 8 812 случаев;





Киевская область - 3 942 случая;





Львовская область - 10 223 случая;





Луганская область - 135 случаев;





Николаевская область - 658 случаев;





Одесская область - 3 638 случаев;





Полтавская область - 472 случая;





Ровенская область - 6 442 случая;





Сумская область - 570 случаев;





Тернопольская область - 3 149 случаев;





Харьковская область - 4 239 случаев;





Херсонская область - 236 случаев;





Хмельницкая область - 1 232 случая;





Черновицкая область - 6 298 случаев;





Черкасская область - 959 случаев;





Черниговская область - 920 случаев.

По состоянию на утро 5 августа 2020 в лаборатории поступило 1653 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 129 372 сообщения о подозрении на Covid-19.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве больше недели фиксируют по 100+ новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Также мы писали, что в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице Ивано-Франковска закончились места в реанимации для пациентов с коронавирусной инфекцией.