В Украине 5 августа новый антирекорд по заражению коронавирусом, фото: pixabay.com

В Украине по состоянию на утро 5 августа зафиксировано уже 75 490 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 1 271 пациент получили подтверждение болезни за минувшие сутки. И это очередной антирекорд. По количеству заболевших лидируют Львовская область и Киев. 

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в соцсети. 

Всего в стране с начала эпидемии умерли 1 788 человек, 41 527 пациентов выздоровели. За сутки выписаны 914 пациентов. Всего проведено 1 098 665 тестов методом ПЦР.

Коронавирус в Украине на 5 августа

Фото: Минздрав

Новые данные по коронавирусной болезни на 5 августа:

  • Винницкая область - 2 880 случаев;

  • Волынская область - 4 064 случая;

  • Днепропетровская область - 1 474 случая;

  • Донецкая область - 926 случаев;

  • Житомирская область - 2 009 случаев;

  • Закарпатская область - 5 462 случая;

  • Запорожская область - 871 случай;

  • Ивано-Франковская область - 5 168 случаев;

  • Кировоградская область - 711 случаев;

  • Киев - 8 812 случаев;

  • Киевская область - 3 942 случая;

  • Львовская область - 10 223 случая;

  • Луганская область - 135 случаев;

  • Николаевская область - 658 случаев;

  • Одесская область - 3 638 случаев;

  • Полтавская область - 472 случая;

  • Ровенская область - 6 442 случая;

  • Сумская область - 570 случаев;

  • Тернопольская область - 3 149 случаев;

  • Харьковская область - 4 239 случаев;

  • Херсонская область - 236 случаев;

  • Хмельницкая область - 1 232 случая;

  • Черновицкая область - 6 298 случаев;

  • Черкасская область - 959 случаев;

  • Черниговская область - 920 случаев.

По состоянию на утро 5 августа 2020 в лаборатории поступило 1653 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 129 372 сообщения о подозрении на Covid-19.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве больше недели фиксируют по 100+ новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Также мы писали, что в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице Ивано-Франковска закончились места в реанимации для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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