Минздрав показал новую статистику заражений Covid-19 по регионам на 5 августа
В Украине по состоянию на утро 5 августа зафиксировано уже 75 490 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 1 271 пациент получили подтверждение болезни за минувшие сутки. И это очередной антирекорд. По количеству заболевших лидируют Львовская область и Киев.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в соцсети.
Всего в стране с начала эпидемии умерли 1 788 человек, 41 527 пациентов выздоровели. За сутки выписаны 914 пациентов. Всего проведено 1 098 665 тестов методом ПЦР.
Фото: Минздрав
Новые данные по коронавирусной болезни на 5 августа:
- Винницкая область - 2 880 случаев;
- Волынская область - 4 064 случая;
- Днепропетровская область - 1 474 случая;
- Донецкая область - 926 случаев;
- Житомирская область - 2 009 случаев;
- Закарпатская область - 5 462 случая;
- Запорожская область - 871 случай;
- Ивано-Франковская область - 5 168 случаев;
- Кировоградская область - 711 случаев;
- Киев - 8 812 случаев;
- Киевская область - 3 942 случая;
- Львовская область - 10 223 случая;
- Луганская область - 135 случаев;
- Николаевская область - 658 случаев;
- Одесская область - 3 638 случаев;
- Полтавская область - 472 случая;
- Ровенская область - 6 442 случая;
- Сумская область - 570 случаев;
- Тернопольская область - 3 149 случаев;
- Харьковская область - 4 239 случаев;
- Херсонская область - 236 случаев;
- Хмельницкая область - 1 232 случая;
- Черновицкая область - 6 298 случаев;
- Черкасская область - 959 случаев;
- Черниговская область - 920 случаев.
По состоянию на утро 5 августа 2020 в лаборатории поступило 1653 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 129 372 сообщения о подозрении на Covid-19.
Ранее "Страна" писала, что в Киеве больше недели фиксируют по 100+ новых случаев заражения коронавирусом за сутки.
Также мы писали, что в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице Ивано-Франковска закончились места в реанимации для пациентов с коронавирусной инфекцией.