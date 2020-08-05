В США успешно испытали прототип второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship SN5, которую американская компания SpaceX готовит для полетов на Луну и Марс. В процессе испытаний прототип оторвался от земли и поднялся на 150 метров, переместился в сторону и мягко сел на посадочную платформу.

Видео испытаний опубликованы на ресурсах NASA и SpaceX в сетях.

Уточняется, что Starship является перспективной сверхтяжелой ракетой, которую SpaceX разрабатывает в качестве замены ракетам Falcon. Аппарат состоит из двух ступеней, одна из которых будет выступать и как корабль. По замыслу инженеров, ракета сможет вывести в космос более 100 тонн полезного груза, ее хотят использовать для лунных и марсианских миссий. Ступени ракеты смогут совершать мягкую посадку и дозаправку в космосе.

SpaceX рассматривает Starship и как транспорт для суборбитальных пассажирских перелетов между континентами. Предполагается, что вторая ступень ракеты сможет долететь с одного континента на другой всего за несколько десятков минут. Полноценный запуск комплекса Starship намечен на 2021 год.

Ранее "Страна" писала о том, что компания SpaceX успешно вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи.

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