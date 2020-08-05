В результате двух мощных взрывов, которые прогремели во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте погибли как минимум сто человек. Звонки о найденных погибших, а также о раненых в результате взрыва все еще поступают.

Об этом пишет Sky News Arabia со ссылкой на ливанское общество Красного Креста.

Ранения получили больше четырех тысяч человек. Спасатели до сих пор получают десятки звонков о раненых и погибших, которые находятся в тех зданиях, куда не удалось добраться. Врачи просят вывозить пострадавших за пределы города, потому что в больницах города нет свободных мест.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала было предположение, что взорвалась пиротехника, потом появилась официальная версия, по которой в порту города взорвался склад с 2 750 тоннами взрывоопасной аммиачной селитры.

В результате взрыва в столице Ливана Бейрута пострадали также 48 сотрудников миссии Организации Объединенных Наций и 27 членов их семей, а также 3 человека, которые посетили офис ООН в момент взрыва.