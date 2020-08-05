В Киеве в утренний час пик в среду, 5 августа, остановлена работа станции метро Лукьяновская из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети.

Уточняется, что станция метро Лукьяновская закрыта на вход и выход. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, что анонимные сообщения о заминировании стали довольно частой практикой. В частности, 29 июля злоумышленник "заминировал" станцию метро "Вокзальная", но на следующий день он был задержан правоохранителями.

Также "Страна" сообщала о том, что во вторник вечером в столице Ливана - Бейруте - прогремел мощнейший взрыв в порту. По соследним данным, число жертв выросло до 78 человек, ранены около 4 тысяч людей.