В столице Ливана Бейруте во вторник, 4 августа, прогремели два мощных взрыва, которые унесли жизнь не мене 78 человек и привели к ранениям около 4 000, став самыми мощными в истории страны. Студентка ливанского университета "Каслик" Ирина Карапата из Украины в момент взрыва находилась в 5 километрах от эпицентра. Девушка рассказала, что первой мыслью было что это воздушная атака.

Об этом пишет "Громадське".

"Через минуту дом начал качаться как от землетрясения и сразу раздался второй мощный взрыв, который заложил уши, а дальше паника, посыпались окна соседей. Первая мысль - атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта", - рассказывает украинка о моменте взрыва.

По ее словам, сразу же в новостях появилось несколько версий случившегося. Люди бежали по улицам в сторону от места взрыва.

"Что именно взорвалось пока не известно, происходит расследование, а мы ждем новостей. Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а иногда и двери на расстоянии 5 км. В конце концов звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", - рассказала Ирина и добавила, что сейчас все ждут официальных объяснений от правительства.

Отметим, в посольстве Украины в Ливане сообщили, что пока информации о пострадавших в результате взрыва украинцев нет.

Напомним, во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Один из них уничтожил здание зернохранилища в порту. Взрывная волна прокатилась по всему городу, принося разрушения. Грохот был слышен в 250 километрах от города.

Сначала было предположение, что взорвалась пиротехника, а потом выяснили, что в порту города взорвался склад, на котором хранилось 2 750 тонн аммиачной селитры.

Президент Ливана Мишель Аун поручил начать военное патрулирование пострадавших районов города, чтобы предотвратить мародерство и помочь спасателям в поиске живых людей под завалами.