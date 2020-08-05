В результате взрыва в столице Ливана Бейрута пострадали также сотрудники миссии Организации Объединенных Наций. 48 человек оказались среди 4 000 раненых.

Об этом сообщает телеканал "Al Jazeera" в Twitter.

"48 сотрудников ООН получили ранения в результате взрыва в Бейруте", - говорится в сообщении.

Травмированы также 27 членов семей работников организации и 3 посетителя офиса миссии ООН.

Также стало известно, что в результате взрывов в порту ливанской столицы Бейрута пострадал корабль временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) и члены его экипажа.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту.

Также "Страна" писала, что во время мощного взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, пострадали иностранные представительства и граждане. Так, повреждены здания торгпредства России, дипломатической миссии Казахстана и посольства Армении, легко травмированы сотрудница посольства Российской Федерации и консул Казахстана.