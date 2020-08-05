По состоянию на утро среды 5 августа, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 1 271 человека. Это новый печальный антирекорд. Общее число заболевших украинцев достигло отметки в 75 490 человек. Вчера, 4 августа, в стране насчитывалось 74 219 зараженных.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

С начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 1 788 человек (прирост за сутки +24). Выздоровели 40 613 человек. Общее число заболевших уже 33 089 (+1 247).

Напомним, президент США Донапльд Трамп заявил про перелом в борьбе с Сovid-19.

Также "Страна" рассказывала, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что эффективной вакцины от коронавируса может и не быть никогда.

Кроме этого мы сообщали, что в ООН заявили, что коронавирус принес проблемы для миллиарда учащихся во всем мире.