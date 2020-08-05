В Пентагоне не знают, о каком нападении на Бейрут говорил Дональд Трамп
После того как президент Дональд Трамп назвал взрыв в Бейруте (погибло 78 человек, 4 000 ранены - Ред.) "ужасным нападением", из военного ведомства США последовало опровержение этого заявления.
Источники в Пентагоне дезавуировали заявление президента США, что взрыв в порту Бейрута стал следствием "атаки неизвестных пока сил".
Об этом передает телеканал CNN.
Так, три высокопоставленных военных сообщили, что по состоянию на вечер вторника, 4 августа, "не было никаких признаков того, что массовые взрывы, которые потрясли Бейрут, были атакой".
Представители Пентагона заявили, что "не знают, о чем говорит президент".
Один из источников сказал, что если бы были признаки того, что кто-то в регионе смог организовать и провести акцию такого масштаба, то за этим автоматически последовало бы наращивание "силовой защиты американских войск и активов в регионе".
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