После того как президент Дональд Трамп назвал взрыв в Бейруте (погибло 78 человек, 4 000 ранены - Ред.) "ужасным нападением", из военного ведомства США последовало опровержение этого заявления.

Источники в Пентагоне дезавуировали заявление президента США, что взрыв в порту Бейрута стал следствием "атаки неизвестных пока сил".

Об этом передает телеканал CNN.

Так, три высокопоставленных военных сообщили, что по состоянию на вечер вторника, 4 августа, "не было никаких признаков того, что массовые взрывы, которые потрясли Бейрут, были атакой".

Представители Пентагона заявили, что "не знают, о чем говорит президент".

Один из источников сказал, что если бы были признаки того, что кто-то в регионе смог организовать и провести акцию такого масштаба, то за этим автоматически последовало бы наращивание "силовой защиты американских войск и активов в регионе".

Ранее "Страна" сообщала, что груз селитры, которая уничтожила полгорода везли из Грузии в Мозамбик.