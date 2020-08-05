Высший совет обороны Ливана (ВСО) официально объявил столицу страны Бейрут, где вчера, 4 августа, прогремел чудовищной мощности взрыв (погибло 78 человек - Ред.) зоной бедствия и порекомендовал правительству объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.

"Военное ведомство выделит часть своего личного состава для выполнения специальных задач и поручит Следственному комитету разобраться в причинах этой катастрофы", - заявили в ВСО местным СМИ, как передает "Интерфакс".

В заявлении ВСО говорится, что президент Ливана Мишель Аун принял решение выделить 100 млрд ливанских фунтов из бюджета на 2020 год в виде чрезвычайных ассигнований, а правительству рекомендовано объявить в Бейруте чрезвычайное положение. Аун поручил выделить кредиты для больниц и выплатить компенсации семьям погибших.

Ранее "Страна" сообщала, что груз селитры, которая уничтожила половину Бейрута везли из Грузии в Мозамбик.





