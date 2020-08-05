Великий рок-музыкант Пол Маккартни, один из основателей легендарной группы The Beatles, назвал причину по которой "Ливерпульская четверка" распалась в апреле 1970 года, после своего десятилетнего триумфа на мировой музыкальной сцене.

Сэр Пол Маккартни признался, что очень долго переживал из-за того, что поклонники считали именно его главным виновником распада The Beatles.

Об этом он рассказал в интервью британскому изданию GQ.

По словам Маккартни, неправильно думать, будто участники The Beatles испытывали ненависть друг к другу на момент распада группы и сейчас он понимает, что члены коллектива были семьей, а в семьях иногда происходят ссоры.

"Когда одни члены семьи хотят делать то, а другие - это. Так что я думаю, распад случился после одной из таких ссор", - заверил Пол Маккартни.

The Beatles была основана в 1960 году. Группа просуществовала до 1970 года. После распада коллектива музыканты начали сольные карьеры.

Ранее "Страна" сообщала, что в Лондоне ограбили дом Пола Маккартни за пару дней до его концерта в Ливерпуле.