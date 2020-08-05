После чудовищного взрыва в порту Бейрута, который практически стер с лица Земли половину города и привел к многочисленным жертвам, президент США Дональд Трамп заявил, что это было атакой.

"Некоторые наши генералы полагают, что это было именно так. Это не похоже на взрыв, связанный с производством. Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака. Это ужасное нападение", - сказал он на пресс-конференции, как передает Интерфакс.

Напомним, что во вторник, 4 августа, в порту Бейрута произошла серия взрывов. По последним данным, из-за них погибли 78 человек. Более 4 000 тысяч ранены.

Взрывную волну почувствовали во всех районах города. Звук был слышен на Кипре в двухстах километрах от берегов Ливана. Власти Ливана считают, что на складах взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной на таможне.

Больницы Бейрута не справляются с потоком пострадавших и просят всех здоровых людей стать донорами крови.

"Страна" так же сообщала, что ВОЗ поможет Ливану вылечить пострадавших от взрыва в Бейруте.