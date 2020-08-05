По официальной версии властей Ливана, в портовой зоне Бейрута взлетели на воздух 2 750 тонн аммиачной селитры и жертвами чудовищного взрыва уже стали 78 человек.

В сети уже появились данные откуда и как этот смертельный груз попал на территорию страны. Об этом сообщает Telegram-канал ImpNavigator.

"Ну и вот похоже откуда этот нитрат аммония в порту. В 2013 году в порту Бейрута было задержано судно Rhosus под молдавским флагом, которое везло 2 750 тонн нитрата аммония из Грузии в Мозамбик и было задержано в ливанском порту из-за грубых нарушений правил эксплуатации судна, выявленных инспекторами государственного портового контроля.

Судовладелец просто бросил судно и его экипаж, в итоге ливанцы разрешили экипажу в 2014 году вернуться домой, а груз выгрузили в Бейруте.

Неизвестно сколько там могло остаться нитрата аммония после нескольких лет, но катастрофу в Техас-сити в 1947 вызвал взрыв 2 100 тонн нитрата аммония", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" показала фото и видео, которые могут дать представление о масштабе трагедии.