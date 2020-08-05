Вчера, 4 августа, столицу Ливана - Бейрут - потряс взрыв чудовищной мощности. По официальной версии в порту города взорвался склад, на котором хранилось 2 750 тонн аммиачной селитры.

По последним данным на утро среды 4 августа число погибших в результате трагедии выросло до 78 человек, почти четыре тысячи человек ранены. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, как передает Интерфакс.

Ранее сообщалось о 67 погибших и 3 600 раненых.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что, по меньшей мере, один австралиец погиб в результате взрыва в Бейруте, а здание австралийского посольства значительно пострадало. Он заявил, что Австралия готова оказать поддержку всем пострадавшим.

В результате взрывов несколько миротворцев Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) получили ранения, сообщило командование миссии в твиттере.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

Ранее "Страна" сообщала, что взрыв в порту Бейрута стал самым мощным в истории Ливана.