Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 6 августа. За последние сутки заразилось 1 318 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Винницкая область - 2898 случаев;

Волынская область - 4108 случаев;

Днепропетровская область - 1492 случая;

Донецкая область - 941 случай;

Житомирская область - 2036 случаев;

Закарпатская область - 5539 случаев;

Запорожская область - 890 случаев;

Ивано-Франковская область - 5295 случаев;

Кировоградская область - 713 случаев;

Киев - 8992 случая;

Киевская область - 3980 случаев;

Львовская область - 10 420 случаев;

Луганская область - 135 случаев;

Николаевская область - 666 случаев;

Одесская область - 3748 случаев;

Полтавская область - 477 случаев;

Ровенская область - 6538 случаев;

Сумская область - 594 случая;

Тернопольская область - 3177 случаев;

Харьковская область - 4381 случай;

Херсонская область - 242 случая;

Хмельницкая область - 1257 случаев;

Черновицкая область - 6383 случая;

Черкасская область - 969 случаев;

Черниговская область - 937 случаев.

"По состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1 318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 76 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 819 летальных, 42 524 пациента выздоровели. Проведено 1116641 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 997 пациентов. На сегодня в Украине - 32 465 активных больных COVID-19. На стационарном лечении находится 5 280 человек, из них 158 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 19 008 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 554 пациентов", - указано в сообщении.

Напомним, после заболевания коронавирусом нардепов-мажоритарщиков Павла Халимона и Сергея Гривко у сидящих с ними рядом в зале Рады коллег пока нет симптомов Covid-19. Однако Зеленский старается не проводить личных встреч с нардепами.

Как сообщала "Страна", директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гербейесус заявил, что ВОЗ завершила в Китае миссию о причинах возникновения коронавируса.