Южнокалифорнийские учения пережили не все морпехи. Фото: armsofwar.ru

В США удалось найти боевую машину-амфибию, пропавшую во время учений у берегов Калифорнии, экипаж которой был признан погибшим. Технику обнаружили на дне у калифорнийского побережья.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты США.

Ранее американские военные заявляли, что 30 июля в ходе учений погиб один морской пехотинец погиб, а восемь его сослуживцев пропали без вести. Затем военных признали погибшими. А в ночь на среду поступила информация о том, что машину нашли на глубине около 117 метров при помощи подводного аппарата.

По переданным с аппарата кадрам удалось установить, что в транспортном средстве находятся погибшие военнослужащие. Однако сколько их точно, пока не уточняется.
 
В командовании США рассчитывают поднять машину к концу недели.

Как ранее писала "Страна", в мае в зоне Операции объединенных сил во время учений погибли двое бойцов 47-го отдельного отряда Сил специальных операций.

Также мы сообщали, что в Черниговской области на учениях погиб военнослужащий-контрактник.

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