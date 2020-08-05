В США удалось найти боевую машину-амфибию, пропавшую во время учений у берегов Калифорнии, экипаж которой был признан погибшим. Технику обнаружили на дне у калифорнийского побережья.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты США.

Ранее американские военные заявляли, что 30 июля в ходе учений погиб один морской пехотинец погиб, а восемь его сослуживцев пропали без вести. Затем военных признали погибшими. А в ночь на среду поступила информация о том, что машину нашли на глубине около 117 метров при помощи подводного аппарата.

По переданным с аппарата кадрам удалось установить, что в транспортном средстве находятся погибшие военнослужащие. Однако сколько их точно, пока не уточняется.



В командовании США рассчитывают поднять машину к концу недели.

Как ранее писала "Страна", в мае в зоне Операции объединенных сил во время учений погибли двое бойцов 47-го отдельного отряда Сил специальных операций.

Также мы сообщали, что в Черниговской области на учениях погиб военнослужащий-контрактник.