Согласно последним данным, в результате взрыва в порту ливанской столицы 4 августа погибли как минимум 73 человека.

Об этом передал ливанский телеканал LBCI со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Эти данные актуальны на самое начало 5 августа. Также, согласно самой последней сводке, в катастрофе пострадали около трех тысяч человек.

Ранее "Страна" сообщала о 30 погибших и более двух тысячах пострадавших при взрыве в Бейруте.

Мы также публиковали видео из больниц ливанской столицы, где всем прибывающим раненым не хватает места и люди размещаются прямо на окровавленном полу.

Как сказали власти Ливана, в порту столицы сдетонировала опасная аммиачная селитра. Это вещество было конфисковано девять лет назад с одного из судов.