Ученые исследовали останки древней совы, которая жила на Земле около 55 миллионов лет и пришли к выводу, что совы в то время (или ее конкретная разновидность) охотились как ястребы.

Об этом сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.

Ученые решили исследовать и описать останки древней совы Primoptynx poliotauros, найденные около 30 лет назад в Вайоминге. Животное жило примерно 55 миллионов лет назад и, хотя сохранились лишь конечности и часть туловища, это наиболее полный скелет сов того времени.

Исследовательская группа во главе с Джеральдом Майром из Зенкенбергского музея заметила, что у совы весом от килограмма до двух и высотой около 60 см задний и второй пальцы длиннее остальных, что обычно встречается у ястребообразных птиц. Это может говорить о том, что охотничьими привычками сова скорее напоминала ястреба или орла, чем своих потомков.

Животное питалось мелкими и средними млекопитающими. Одна из гипотез объясняет вымирание видов типа Primoptynx poliotauros конкуренцией с ястребообразными птицами. Возможно, именно из-за ястребов совы стали ночными обитателями леса.

Однако пока что остается неизвестным, охотились ли раннекайнозойские совы днем.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили на лесной дороге сову с травмированным крылом. Птица уже не сможет охотиться в условиях дикой природы, однако ее жизни уже ничего не угрожает.

Как сообщала "Страна", американская актриса с мексиканскими корнями Сальма Хайек опубликовала а соцсетях странное фото с совой на голове.