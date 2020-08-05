На Закарпатье произошло ограбление, обставленное максимально жестко, но завершившееся для преступника смехотворным уловом. Преступник смог поживиться небольшой суммой, бутылкой алкоголя и пультом от телевизора.

О злодеянии с налетом курьезности сообщает издание "Новости Закарпатья".

Как выяснило издание, ранее судимый житель города Тячев надел маску и вооружился ножом. Затем он пробрался через открытое окно в дом местной жительницы. Угрожая женщине холодным оружием, он отобрал у нее 30 гривен, водку и пульт.

Вскоре местная полиция поймала преступника, который во всем признался и дал показания следователю.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве прохожие задержали злоумышленника, который ограбил женщину, а затем, чтобы скрыть улику, проглотил сорванную с ее шеи цепочку.

Мы также писали, что в Запорожье 11-летняя смелая девочка самостоятельно отбилась от грабителя, который напал на нее в подъезде.