Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что в связи со взрывом в порту Бейрута, прогремевшим 4 августа, в столице следует ввести режим чрезвычайного положения сроком на две недели.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента арабской страны Мишеля Ауна, с этим предложением глава правительства выступил на экстренном заседании Верховного совета обороны Ливана.



"Премьер-министр настаивает на необходимости объявления чрезвычайного положения в Бейруте сроком на две недели", - отметили в канцелярии.

Кроме того, Диаб предложил сформировать комиссию, которая за 48 часов должна найти виновных в катастрофе.

В свою очередь, ливанский президент Аун призвал к проведению внеочередного заседания совета министров в среду, чтобы обсудить меры по борьбе с последствиями катастрофы.

Ранее "Страна" показывала, во что взрыв превратил бейрутский порт, опубликовав фото до и после происшествия.

Мы также писали, что взрыв погубил не менее 30 человек, а несколько тысяч получили ранения.