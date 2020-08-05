Ученые доказали, что собаки реагируют в первую очередь на интонацию хозяина, а уже потом на смысл слова, на которое вообще могут не обращать внимания.

Животные одинаково реагировали на совершенно разные - как знакомые, так и незнакомые слова, сказанные разным тоном.

Об этом сообщает Scientific Reports.

В 2016 году ученые из Будапештского университета под руководством Анны Габор при помощи фМРТ доказали, что левое полушарие мозга собак включается, независимо от того, какую интонацию использует хозяин. Реакцию на интонацию включает как раз правая часть мозга.

Чтобы подтвердить догадки, исследователи взяли 12 собак и положили их в сканер на восемь минут. Все это время животным включали запись известных им команд и слов, из которых три слова хозяева обычно используют для похвалы и три несвязных слова. Все слова были проговорены в похвальной и нейтральной интонации.

Каждое слово включали несколько раз. Анализ показал, что за обработку интонации особенностей к отвечает отдел мозга, участвующий в обработке звуковых сигналов. Активность его снижалась в ответ после повторения слова, но зависела только от интонации, а не от смысла слова.

Напомним, ученые наконец получили достаточно информации, чтобы определить, по какому принципу собаки ориентируются на больших пространствах. Оказалось, что положение Солнца и запахи играют второстепенную роль по сравнению в магнитным полем Земли.

Как сообщала "Страна", этологи из Венгрии сравнили поведение собак и карликовых свиней в нейтральной ситуации и при решении невыполнимой задачи.