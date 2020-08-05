В связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа, вызвавшим ужасные разрушение и гибель десятков людей в ливанской столице, "Страна" вспомнила самые мощные в ХХ столетии рукотворные неядерные взрывы.

Самым сильным взрывом доядерной эпохи считается прогремевший 6 декабря 1917 года взрыв в гавани канадского города Галифакса. Тогда французский военный транспорт "Монблан", загруженный практически одной взрывчаткой (тротилом, пироксилином и пикриновой кислотой), столкнулся с норвежским кораблем "Имо" в узком проливе.

На судне начался пожар, приведший к взрыву, в результате чего порт и городской район Ричмонд были полностью разрушены. Около 2 тысяч человек погибли непосредственно при взрыве, под обломками зданий, из-за возникших пожаров или всплеска воды высотой 18 метров. Приблизительно 9 тысяч человек получили ранения, несколько сотен людей лишились зрения.

Взрыв в Галифаксе эквивалентен взрыву 2,9 килотонн тротила.

Норвежский корабль "Имо", выброшенный в Дартмуте

17 июля 1944 года произошел взрыв в Порт-Чикаго (США) при погрузке боеприпасов на транспортные суда. В тот день на воздух взлетели корабли "И. Э. Брайан" и "Квинолт Виктори", пирс, большую часть поселка и портового хозяйства. Непосредственно в порту были мгновенно убиты 320 человек (из них 202 чернокожие) и ранены 390.

Ранения осколками были и в самом городе. Полностью погибли экипажи обоих судов. Всего были найдены фрагменты 81 тела, только 30 из них были опознаны.

Мощность взрыва в Порт-Чикаго составила 2 Кт.

Разрушения в Порт-Чикаго после взрыва

18 апреля 1947 британские инженеры произвели взрыв на острове Гельголанд, принадлежащем Германии. Целью взрыва было уничтожение немецких бункеров и сооружений, построенных Третьим Рейхом для подводных лодок.

Одновременно на воздух взлетели 4000 торпедных боеголовок, 9000 глубинных бомб и морских мин, 91 000 гранат разных калибров - в общей сложности 6700 тонн (6,7 Кт) взрывчатки. Этот взрыв стал самым мощным неядерным в истории человечества.

16 апреля 1947 произошел взрыв в Техас-Сити (США). К нему привел пожар на борту французского судна "Гранкан". В результате сдетонировали около 2100 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), что повлекло за собой цепную реакцию в виде пожаров и взрывов на ближайших кораблях и нефтехранилищах. В катастрофе погиб по меньшей мере 581 человек, более 5000 человек получили ранения, 1784 попали в больницы. Сила взрыва была оценена в 2700 тонн тротила.

Сгоревшая автопарковка после взрыва в Техас-Сити

Мощность взрыва в Бейруте 4 августа эксперты оценили ориентировочно в 50-100 тонн тротилового эквивалента.

В порту ливанской столицы при проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе груза с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры.

Скорее всего взрыв в Бейруте стал не только самым мощным в истории Ливана, но и самым мощным рукотворным взрывом в XXI веке, который вошел в пятерку самых мощных взрывов в истории человечества.

Порт Бейрута после катастрофы

Ранее "Страна" писала, что взрыв во вторник стал самым сильным в истории Ливана.

Мы также приводили данные сейсмологов о том, что его мощность была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5.