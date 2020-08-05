Через несколько часов после грандиозного взрыва в порту столицы Ливана Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Бейрут препараты для лечения 500 человек, а также хирургические наборы для 500 пациентов, чтобы помочь преодолеть первые последствия взрыва в порту.

"Наши сердца и молитвы с тысячами пострадавших людей. Мы работаем с министром здравоохранения Ливана Хамадом Хасаном, чтобы убедиться, что поставки препаратов доступны людям", - указано в сообщении ВОЗ в Twitter.

В то же время глава ВОЗ подтвердил, что ВОЗ действительно поможет Ливану.

"Мои мысли и сердце принадлежат людям в Бейруте, Ливан, которые потеряли близких или получили ранения в результате взрыва сегодня днем. ВОЗ готова поддержать правительство и работников здравоохранения в спасении жизней", - заявил на своей странице в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Совет обороны Ливана заявил, что Бейрут будет объявлен районом стихийного бедствия.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту около года.

"Страна" публиковала подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.

Как сообщала "Страна", президент Ливана Мишель Аун во вторник вечером, 4 августа, созывает Высший совет по национальной обороне на экстренное заседание по поводу взрыва в Бейруте.

Также "Страна" писала, что во время мощного взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, пострадали иностранные представительства и граждане. Так, повреждены здания торгпредства России, дипломатической миссии Казахстана и посольства Армении, легко травмированы сотрудница посольства Российской Федерации и консул Казахстана.