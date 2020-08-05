Взрыв 2700 тонн селитры в порту Бейрута произошел во время сварочных работ. Об этом сообщил ливанский телеканал LBC international, который и опубликовал фото до и после трагедии.

"При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония – аммиачной селитры", – приводит телеканал предварительные выводы силовых структур.

На фото виден порт до и после страшного взрыва.

Напомним, днем 4 августа в столице Ливана произошел мощнейший взрыв. Погибли десятки человек, ранения получили почти три тысячи.

Как сообщала "Страна", взрыв в порту Бейрута стал самым мощным в истории Ливана.