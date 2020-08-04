"Нафтогаз" объявил цены для населения на август. На официальном сайте НАКа есть информация по двум пакетам с разными тарифами. Первые - "Месячный" - с тарифов в 3,24 гривны за куб. Второй - "Годовой" - с ценником в 4,73 гривны за куб.

Эти тарифы указаны для розничных клиентов "Нафтогаза", которые выберут его своим поставщиком.

Но приблизительно такими же они будут и для всего населения.

Месячный тариф в 3,24 гривны за куб (с НДС, но без учета транспортировки) дороже, чем июльский. В прошлом месяце (тогда еще действовало ПСО на газ для населения) газ стоил 2,3 гривны без учета НДС и транспортировки. С учетом НДС получалось около 2,8 гривен. То есть, получается, что в августе газ для людей будет дороже примерно на 15%. Для сравнения: в июле газ для населения тоже подрожал, но незначительно, всего на 7%.

Годовой тариф - еще дороже. Но так как он предполагает оптовую покупку (нужно заплатить предоплату за 12 месяцев), то, по идее, этот ценник должен быть выгоднее, чем помесячный с учётом перспективы роста цены на газ в течение года.

То есть, что в годовой тариф включена прогнозная цена на год впереед, и помесячно она будет еще выше.

По мнению главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, если платить помесячно, га будет не дешевле 5 гривен за куб. А с учетом транспортировки придется платить до 6 гривен и выше.

Ранее мы писали, как начнут продавать газ украинцам с 1 августа после перехода на рыночные цены.

А также, как новый закон о зеленой энергетике изменит тарифы для людей и бизнеса.