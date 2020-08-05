В сети появились новые видео взрыва в Бейруте, после которого властям Ливана пришлось обратиться за помощью к соседнему Катару и Всемирной организации здравоохранения.

Ролики опубликовал в Telegram канал "РИА Новости".

Так, на первом видео пассажир и водитель авто заметили дым от пожара в порту и решили запечатлеть момент. Однако в эту секунду раздается второй взрыв, который выбрасывает в небо пыль и дым, застилая весь горизонт. Уже через мгновение ударная волна несется в разные стороны, задевая и авторов видео, которое в этот момент обрывается.

На другом ролике автор видео также решает снять дым от пожара, стоя поперек дороги, которая упирается прямо в стену около порта. Однако после взрыва звуковая и ударная волны сносят все на своем пути, разрушая здания и переворачивая машины. Что стало с оператором - неизвестно.

Третье же опубликованное видео, записанное с одного из высотных зданий, показывает масштаб катастрофы со стороны. И на нем можно заметить, что между первым взрывом, который вызвал пожар, и второй детонацией, прошло несколько секунд.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту около года.

"Страна" публиковала подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.

Как сообщала "Страна", президент Ливана Мишель Аун во вторник вечером, 4 августа, созывает Высший совет по национальной обороне на экстренное заседание по поводу взрыва в Бейруте.

Также "Страна" писала, что во время мощного взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, пострадали иностранные представительства и граждане. Так, повреждены здания торгпредства России, дипломатической миссии Казахстана и посольства Армении, легко травмированы сотрудница посольства Российской Федерации и консул Казахстана.