В одном из супермаркетов Запорожья покупатель устроил драку с охранником после того, как его попросили правильно надеть маску.

Об этом рассказывает ТСН.

Мужчина сорвал со своего лица маску, после чего с кулаками бросился на охранника, который пытался спокойно решить конфликт.

В итоге, охранник скрутил довольно крупного агрессора, и держал его до приезда полиции. Полицейские надели на хулигана наручники и отвезли в участок.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Ровенской области продавщица едва не задушила покупательницу, которая вошла в магазин без маски.

Также мы показывали видео, как летевшие на Ибицу туристы подрались в самолете из-за маски.