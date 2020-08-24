Появилось видео, как охранник ловким приемом усмирил покупателя без маски в запорожском магазине
В одном из супермаркетов Запорожья покупатель устроил драку с охранником после того, как его попросили правильно надеть маску.
Об этом рассказывает ТСН.
Мужчина сорвал со своего лица маску, после чего с кулаками бросился на охранника, который пытался спокойно решить конфликт.
В итоге, охранник скрутил довольно крупного агрессора, и держал его до приезда полиции. Полицейские надели на хулигана наручники и отвезли в участок.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Ровенской области продавщица едва не задушила покупательницу, которая вошла в магазин без маски.
Также мы показывали видео, как летевшие на Ибицу туристы подрались в самолете из-за маски.