На одном из столичных мостов экскаватор въехал в бетонный столб, который, с свою очередь, повредил линию электропередач.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что столб упал и повис прямо на линиях электропередач. Именно в этот момент там проезжало много машин, в частности - общественный транспорт. К счастью, никто не пострадал. Полиция сразу перекрыла мост. Вокруг образовался затор.

Коммунальщики обесточили всю улицу и получали столб, запутался в электропроводах. Через полчаса свет включили, движение автомобилей восстановили.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Черновцах маршрутка врезалась в столб, в результате чего пострадали четыре пассажира.

Также мы писали, как в Харькове "Жигули" влетели в столб. Водитель погиб на месте.