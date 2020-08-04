В сети появились кадры взрыва в Бейруте, который попал на камеры видеонаблюдения в торговом центре и частной квартире.

Соответствующие ролики в Telegram опубликовал канал "РИА Новости".

Первые ролик был снял у входа в торговый центр. Посетители услышали грохот от взрыва, помчались воочию увидеть, что произошло, после чего стоявших практически на улице смело обратно в помещение, накрыв волной пыли.

На втором видео, снятом в квартире, отец и сын занимаются привычными делами, после чего слышат взрыв и обнимаются. Когда из окон, которые чудом уцелели, повалила пыль, отец немного растерялся, после чего спрятал сына под стол и присоединился к нему, думая, что произошло землетрясение.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту около года.

"Страна" публиковала подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.

Как сообщала "Страна", президент Ливана Мишель Аун во вторник вечером, 4 августа, созывает Высший совет по национальной обороне на экстренное заседание по поводу взрыва в Бейруте.

Также "Страна" писала, что во время мощного взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, пострадали иностранные представительства и граждане. Так, повреждены здания торгпредства России, дипломатической миссии Казахстана и посольства Армении, легко травмированы сотрудница посольства Российской Федерации и консул Казахстана.