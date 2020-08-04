В Киеве 4 августа на улицах неподалеку конфетной фабрики заметили лося. Животное было замечено на улице Саперно-Слободской.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Судя по видеоролику, которые одно за одним начали выкладывать очевидцы в соцсетях, животное то напугано и бросается от страха под колеса автомобилей, то чувствует себя спокойно и разгуливает по территории фабрики Рошен.

Где сейчас находится дикое животное - неизвестно.

Ранее "Страна" рассказывала, как экологи показали фото лося, который набирает форму к брачному сезону в болоте Чернобыльского заповедника.

Также мы писали о том, как на Южном мосту в Киеве Mercedes насмерть сбил лося.