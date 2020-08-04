Во вторник, 4 августа, стало известно о смерти Зои Израилевны Коломойской - матери украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает сайт Объединенной еврейской общины Украины.

"4 августа 2020 года (14 ава 5780 года по еврейскому календарю) стала известна прискорбная весть о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской — матери Президента Объединённой еврейской общины Украины Игоря Валерьевича Коломойского", говорится в сообщении.

Мать бизнесмена скончалась на 81-м году жизни. Где это произошло и что именно стало причиной ее смерти, не уточняется.

Объединённая еврейская община Украины от лица еврейского сообщества, от имени еврейских общин и организаций Украины выразила соболезнования семье Коломойских.

"Барух Даян hа-Эмет! Благословен Судья праведный! Да поднимется душа Зои Израилевны в Ган Эден, да причислит ее Вс-вышний к сонму праведных, да укроет под крылами Шехины Своей, и да будет память о ней благословенна", говорится в сообщении.

О маме олигарха вообще известно довольно мало - только то, что по образованию она инженер и работала в институте Днепропетровска "Промстройпроект".

В начале лета "Страна" сообщала, что 35-летняя дочь бизнесмена Анжелика родила двойню - олигарх стал дедушкой сразу двух мальчиков. При этом роды прошли в Женеве.

Мы также писали, что сын предпринимателя Григорий Коломойский играет в баскетбол и состоит в спортивном клубе "Днепр".