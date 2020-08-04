Могучий взрыв в Бейруте 4 августа, из-за которого пострадали тысячи человек, стал самым мощным в ливанской истории.

Об этом пишет Телеграм-канал "РИА Новости".

До сих пор самым разрушительным считался взрыв в Бейруте заминированного автомобиля 2005 года, в результате которого погибли премьер-министр страны Рафик Харири и еще 21 человек.

Интересно, что взрыв прогремел как раз накануне заседания трибунала ООН по теракту 2005 года. В пятницу трибунал должен огласить вердикт четырем заочно обвиняемым в убийстве Харири. В этом взрыве обвиняли поддерживаемое Ираном военизированное движение "Хезболла", в котором состоят все четверо обвиняемых. Но движение неизменно отвергало все обвинения.

Ранее "Страна" сообщала, что губернатор Бейрута сравнил взрывы в порту города с ядерной бомбежкой Хиросимы и Нагасаки.

Мы также писали, что мощность бейрутского взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5.