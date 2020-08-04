НБУ изменил порядок применения собственноручной цифровой подписи в банках
Нацбанк усовершенствовал порядок применения цифровой собственноручной подписи в банковской системе Украины.
Об этом информирует Юрлига.
Соответствующее постановление правления НБУ от 30 июля 2020 года №110 "О внесении изменений в Положение о применении цифровой собственноручной подписи в банковской системе Украины" вступило в силу 1 августа.
Регулятор отменил ограничение на создание цифровой собственноручной подписи только одним инструментом подписания - стилусом и распространил возможность подписания документов цифровой собственноручной подписью на лиц, изъявивших желание воспользоваться банковскими и/или финансовыми услугами банка.
Ранее мы рассказывали, как получить квалифицированную электронную подпись на время карантина.
Также мы писали, что Зеленский поручил правительству оцифровать все государственные услуги.