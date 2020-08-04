Нацбанк усовершенствовал порядок применения цифровой собственноручной подписи в банковской системе Украины.

Об этом информирует Юрлига.

Соответствующее постановление правления НБУ от 30 июля 2020 года №110 "О внесении изменений в Положение о применении цифровой собственноручной подписи в банковской системе Украины" вступило в силу 1 августа.

Регулятор отменил ограничение на создание цифровой собственноручной подписи только одним инструментом подписания - стилусом и распространил возможность подписания документов цифровой собственноручной подписью на лиц, изъявивших желание воспользоваться банковскими и/или финансовыми услугами банка.

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