Cтратегия Кравчука: между капелек

Первый президент Леонид Кравчук впервые озвучил свое видение урегулирования ситуации на Донбассе в качестве главы украинской делегации в минской контактной группе. Основной вывод из сказанного ним: Леонид Макарович не разучился говорить так, чтобы не к чему было придраться.

Даже главный, казалось бы, спорный тезис – о том, что вносить изменения в Конституцию минские договоренности нельзя, – на поверку выглядит совсем не так, как выглядит на первый взгляд. Заявление экс-президента вполне можно трактовать так, что в Основной закон не стоит вносить "временные договоренности", которые достигаются ТКГ в Минске. О чем, впрочем, никто никогда и не говорил.

А одновременно с этим Кравчук заявил, что работа над некоей концепцией реформы Конституции все же ведется, - и это тоже можно трактовать и как реформы вообще, так и изменения, связанные непосредственно с политическими соглашениями по Донбассу.

В целом Леонид Макарович не сказал ничего, что противоречило бы Минским соглашениям 2014-15 годов и другим договоренностям, достигнутым "нормандской четверкой". И одновременно не сказал ни слова в их поддержку – за исключением туманной фразы насчет того, что от "Формулы Штайнмайера" в украинской власти никто и никогда не отрекался.

Центральной идеей спича первого президента оказалась инициатива создания на Донбассе свободной экономической зоны – на самом деле, уже не новая идея для самого Кравчука, но ни разу не использовавшаяся официальными руководителями государства. Видимо, и в данном случае она является инициативой самого Леонида Макаровича. Инициативой громкой и, возможно, даже неплохой, но – несвоевременной.

Несвоевременной потому, что в первую очередь на Донбассе нужно создать не свободную экономическую, а свободную политическую зону. Без обеспечения политической автономии региона (какое название она бы ни носила) никакие СЭЗ там не будут созданы и не заработают. А вот этот вопрос Кравчук в своем спиче полностью обошел. Чем дал понять, что никаких изменений в связи с его появлением в минской ТКГ не предвидится.

Коронавирусный сепаратизм добрался до Львова

Западноукраинский коронавирусный сепаратизм вчера распространился еще на один город. Вслед за Луцком и Тернополем Львов объявил, что никаких ужесточений карантинного режима вводить не собирается.

Правда, надо отметить, что Львов, в отличие от соседей, внесли в оранжевую зону опасности – то есть он находится в одном шаге от красной зоны, в которую сегодня попали Луцк с Тернополем. Поэтому послание мэра галицкой столицы Андрея Садового на тему противостояния карантинным мерам было скорее предупредительным выстрелом, чем перчаткой, брошенной центру тернопольским мэром Сергеем Надалом.

А с еще большей вероятностью это было просто попыткой попиариться на популярной ныне темы защиты рабочих мест граждан от "злобного центра", пытающегося вернуть регионы в весеннюю катастрофу. Для львовского мэра, чьи позиции в последние годы существенно пошатнулись, такой пиар явно лишним не будет.

Но для центральной власти послание Садового стало еще одним напоминанием о том, что в Украине фактически отсутствует механизм возврата к жесткому карантину. И вина в этом не только местных властей, которые в преддверии выборов не хотят обрекать своих избирателей на новый виток безработицы, но и самого центра.

Во-первых, вина Кабмина в том, что он фактически отказался вводить ограничения в регионах собственными постановлениями (что во многом продиктовано как раз теми же выборами – нежеланием "слуг" подставляться и желанием подставить региональные элиты).

Во-вторых, центр не выработал четких и понятных критериев, по которым определяются цвета зон и, соответственно, степень жесткости карантина. На самом деле, от запутанной формулы, утвержденной Минздравом, можно легко отказаться, поскольку ни количество заболевших за последние пять суток, ни количество тестирований не имеют существенного значения для попадания того или иного региона в красную зону.

Существенный критерий только один – заполняемость больниц. Неважно, сколько людей болеет коронавирусом в легкой форме – их достаточно убедить не выходить из дома, чтобы не распространять инфекцию. Важно, есть ли у медицины региона возможности помочь тем, кто переносит инфекцию тяжело, или уже все койки в больницах заняты, а аппараты ИВЛ задействованы.

Если оставить один этот критерий, тогда и местная власть, и жители регионов поймут, почему им нужно идти на крайние меры ограничений. И никаких сравнений с другими регионами (вроде тех, о которых говорят Надал и Садовой) больше не будет.

100 миллионов: сериалы вместо аппаратов ИВЛ

Запутанность системы "адаптивного карантина" - не единственный прокол центральной власти в последние месяцы. Еще один прокол – отсутствие прозрачных критериев при распределении бюджетных средств, что вызывает не только недоумение, но и возмущение по всей стране. И вчерашнее сообщение министра культуры Александра Ткаченко о том, как оно планирует потратить бюджетный миллиард, это возмущение только усилило.

Казалось бы, в эпоху коронавируса критерии распределения средств должны быть логичны и просты. В первую очередь нужно на 100% профинансировать здравоохранение. Во вторую – социальное обеспечение. В третью – поддержку производительных сфер экономики, дающих наибольшее количество рабочих мест. В четвертую – сферу обеспечения безопасности. В пятую – образование. И только после того, как все это на 100% профинансировано, можно выделить деньги на что-то другое.

А что у нас? У нас задолженности по зарплатам врачей составляют десятки миллионов гривен, а здравоохранение в целом недофинансируется почти на треть.

И в такой ситуации Минкульт сообщает, что 100 бюджетных миллионов (столько же, сколько теоретически выделено на аппараты ИВЛ!) собираются потратить на патриотические сериалы, 50 млн – на Госкино, 590 млн – на гранты Украинского культурного фонда.

При этом министр рассказывает, что речь идет одновременно о поддержке киноиндустрии и о создании продукта, который "понравится зрителям". Вот только если продукт нравится зрителям, то он сам заплатит за него (либо заплатят телеканалы, которые конвертируют аудиторию в рекламные деньги). А поддерживать надо только тот продукт, который с точки зрения зрителей является халтурой. Чем, собственно, и является большинство "патриотической" продукции.

Поэтому не нужно оправданий для того, чтобы украсть деньги у здравоохранения и отдать их "патриотам"-халтурщикам. Нужно просто отдать эти деньги тем, кому они действительно нужны в период эпидемии. А хорошее кино и само себя окупит.

Жвания и Данилишин требуют зачистки власти от "соросят"

Одной из самых популярных вчерашних тем оказалась тема иностранных агентов. О ней рассказал в своем очередном видеопослании бывший соратник Петра Порошенко Давид Жвания, о ней же говорил и глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин. Их месседжи были разными, но подоплеку имели общую: начиная с 2014 года в Украине имеют огромное влияние западные агенты, и это влияние необходимо ликвидировать.

Интересно, что уже даже официальное лицо, коим является Данилишин, использует в своем заявлении слово "соросята". Термин, появившийся менее года назад и заменивший менее известное "грантоеды", сегодня стал ходовым символом дискредитации ранее малоизвестного "грантовского" движения. Правда, надо отметить, что основная причина его дискредитации – это массовое появление соросят в парламенте и других органах власти, где они стали символом амбициозного непрофессионализма.

На сегодняшний день и парламент, и общество в целом уже морально готовы к тому, чтобы принять закон о люстрации соросят – то есть о запрете занимать государственные должности для тех, кто ранее работал за гранты иностранных государств и организаций. Конечно, "соросовская сотня" из "Слуги народа" и "Голоса" проголосует против, зато все остальные будут активно "за". Однако такого закона не будет, поскольку он станет поводом для отказа Украине во всех траншах от МВФ, ВБ и Евросоюза.

Собственно, последний фактор и является единственной причиной, по которой "соросята" до сих пор находятся во власти. Наверняка у Зеленского чувствуют общественный запрос на чистку от них госструктур и компаний. Но поперек МВФ идти боятся. Между тем явное внешнее управление уже становится одним из важных факторов падения рейтинга власти. А потому последней нужно будет делать выбор - ответить на общественный запрос или же и дальше смотреть как рейтинг опускается до нуля.

Нужен ли Украине минский Майдан?

В соседней Белоруссии подходит к концу предвыборная президентская кампания, которая стала самой скандальной за все 25 с лишним лет правления Лукашенко. Вчера, по сути, у соседей начались выборы – та их часть, где голосование пройдет по почте (по примеру Польши). Но всех больше волнует не результат, а то, что может произойти после выборов.

Попыткой предотвратить сценарий массовых акций протеста со свержением власти стало и вчерашнее послание Александра Лукашенко, формально обращенное к парламенту, но фактически – ко всей стране. Президент убеждал белорусов, что их страна при нем – островок стабильности в евразийском море политического хаоса и экономической катастрофы. И давал им понять, что в случае его поражения Белоруссию ждет то же самое.

Что характерно, в качестве отрицательного примера Бацька приводил Украину, где реформы привели к 20%-му уменьшению количества населения. Впрочем, это уже не первый случай, когда представители стран Восточной и Центральной Европы пугают своих граждан Украиной. И никакие протесты от послов этого не изменят.

Для нас важнее то, какими последствиями может обернуться белорусская политическая нестабильность для нашей страны. Тем более что, украинские "соросята" и националисты уже ведут активную пропагандистскую подготовку к минскому Майдану и история с задержанием "наемников из ЧВК" отнюдь не улучшила их отношения к Бацьке.

Такая вовлеченность в дела соседей не сулит ничего хорошего. При всех раскладах. Если минский Майдан произойдет (и на нем наверняка будет и группа поддержки из Украины), но Лукашенко победит, то это обернется ухудшением отношений между странами вплоть до закрытия границы. Если Лукашенко проиграет, то политический хаос может перекинуться и на нашу страну.

Поэтому лучший для Украины вариант – это выборы с любым результатом, но без последующего Майдана. Однако шансы на такой вариант, увы, не очень велики.