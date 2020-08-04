Появились фото из разрушенного взрывом порта в Бейруте. Там сегодня прогремели мощные взрывы, которые вызвали разрушения по всему городу.

Панораму из бейрутского порта, который стал эпицентром, публикует RT на русском. На фото - разрушенные склады, горящие останки разрушенного зернохранилища.

Бейрут после взрыва. RT на русском

Для сравнения снимок порта Бейрута до взрыва. На нем видно высокое белое здание зернохранилища, которое было уничтожено.

Бейрутский порт до взрывов

Напомним, что 4 августа в порту столицы Ливана прогремели два взрыва. Ударная волна прокатилась по городу, принеся массовые разрушения. По предварительным данным, пострадали более двух тысяч человек. Погибли, как минимум, 40.

Как сообщала "Страна", власти Ливана назвали предварительную причину взрыва в порту. Он был связан с взрывоопасными материалами, которые были конфискованы еще 9 лет назад и хранились на территории порта Бейрута. Всего там хранилось более 50 тонн взрывоопасных материалов.

По словам министра внутренних дел Ливана Мохаммеда Фехми, вероятнее всего, взорвалась аммиачная селитра.