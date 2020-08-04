Министр здравоохранения Ливана Хамад Хассан обратился к властям соседнего Катара и Всемирной организации здравоохранения с просьбой помочь с медицинской помощью после взрыва в Бейруте, который привел к 30 жертвам и 2,5 тысячам пострадавших.

Об этом сообщает ливанское агентство MTV.

"У нас есть контакты со Всемирной организацией здравоохранения для доставки самолета с помощью, а также с Катаром для обеспечения работы полевых больниц", - заявил он.

По словам главы Минздрава страны, ВОЗ может помочь поставкой необходимых медикаментов, а Катар предоставить медработников и организовать полевые госпитали.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту около года.

"Страна" публиковала подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.

Как сообщала "Страна", президент Ливана Мишель Аун во вторник вечером, 4 августа, созывает Высший совет по национальной обороне на экстренное заседание по поводу взрыва в Бейруте.

Также "Страна" писала, что во время мощного взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, пострадали иностранные представительства и граждане. Так, повреждены здания торгпредства России, дипломатической миссии Казахстана и посольства Армении, легко травмированы сотрудница посольства Российской Федерации и консул Казахстана.