В сети появилось видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, Бейруте, от которого уже умерли 30 человек и получили ранения около 2,5 тысяч граждан.

Об этом сообщает Telegram-канал агентства Russia Today со ссылкой на Минздрав и МВД Ливана.

"Это похоже на ядерный взрыв. Ситуация ужасная. Тысячи травмированных. Больницы повреждены. Больше нет мест в больницах", - заявил консул Ливана в России Родриг Эль-Хури.

По его словам, в результате взрыва было уничтожено Министерство иностранных дел и порт. Власти просят любой помощи и требуют немедленного расследования причин случившегося.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту около года.

"Страна" публиковала подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.

Как сообщала "Страна", президент Ливана Мишель Аун во вторник вечером, 4 августа, созывает Высший совет по национальной обороне на экстренное заседание по поводу взрыва в Бейруте.

Также "Страна" писала, что во время мощного взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, пострадали иностранные представительства и граждане. Так, повреждены здания торгпредства России, дипломатической миссии Казахстана и посольства Армении, легко травмированы сотрудница посольства Российской Федерации и консул Казахстана.