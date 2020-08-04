Экс-президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вернулся с отдыха в Турции, куда улетел на прошлой неделе.

Об этом сообщает источник "Страны" в окружении Порошенко.

Самолет, на котором прибыл политик, летел по маршруту Бодрум - Борисполь. Оператор полета - Air Pink.

Лайнер приземлился в Борисполе в 20:54.

Стоимость полета составила около 15 000 евро без дополнительных услуг и питания.

Самолет, которым прибыл Порошенко. Фото: planepictures.net

Как писала "Страна", Порошенко улетел на курорт прямо накануне митинга своей партии на Банковой, участники которого протестовали против мира на Донбассе. Полет в Турцию тоже обошелся ему в 15 000 евро.

Мы также рассказывали, что после нашей публикации об отъезде Порошенко вместе с семьей на отдых он задекларировал почти 1,2 млн грн расходов.