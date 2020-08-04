После взрывов в Бейруте Израиль предложил помощь Ливану.

Об этом сообщило государственное израильское радио Kan, передает ТАСС.

По данным СМИ, Израиль через международные организации предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь. Предложение было озвучено министром обороны и вице-премьером Израиля Бени Ганцем и главой МИД еврейского государства Габи Ашкенази.

Как сообщили на радио, израильская сторона также предложила медицинское оборудование и выразила готовность принять пострадавших на лечение.

Напомним, что 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели два взрыва в порту. Обрушились фасады нескольких зданий, взрывной волной повреждены жилые дома и офисы. По данным на 22:00 известно минимум о 40 погибших.

Также мы писали, что в порту Бейрута могли взорваться запасы конфискованной больше года назад селитры. Об этом написали СМИ. Также такое заявление сделал министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми.

При этом среди первых неофициальных версий причины взрыва был также ракетный удар. Это не исключил телеканал Al Hadath. Однако армия Израиля заявила, что не будет комментировать подобные сообщения журналистов.