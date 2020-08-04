Мощность бейрутского взрыва, который прогремел сегодня в столице Ливана, была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5.

Об этом сообщают иорданские сейсмологи, передает РИА Новости.

Землетрясения такой магнитуды происходят довольно часто, но их эпицентр обычно находится глубоко под землей, в основном в океанах и морях. В данном случае эпицентр взрыва был на поверхности, что и привело к настолько серьезным разрушениям.

Предполагается, что взрыв в Бейруте мог быть мощнее, чем в Тексас-Сити 70 лет назад. Тогда также сдетонировала селитра.

Также мы рассказывали, что военные Ливана начали патрулировать пострадавшие от взрыва районы Бейрута.

По предварительным данным, от взрыва скончались более 30 человек, число пострадавших растет и сейчас насчитывает свыше 2500 людей.