В порту столицы Ливана произошел мощный взрыв, который стал причиной гибели как минимум десяти человек.

Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщают власти Ливана, взрыв был связан не с взрывчаткой, а с взрывоопасными материалами, которые были конфискованы еще 9 лет назад и хранились на территории порта Бейрута.

Всего там хранилось более 50 тонн взрывоопасных материалов.

Как сообщалось, сегодня в Бейруте прогремел мощнейший взрыв. В небо взлетел огненный столб.

По предварительным данным, погибли более 30 человек, ранены более 2500.

Военные Ливана начали патрулировать пострадавших от взрыва районы Бейрута.

Также мы сообщали, что от полученных при взрыве ран умер генсек ливанской партии христиан.