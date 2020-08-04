В сети интернет появились видеозаписи из больниц Бейрута, в котором вечером 4 августа прогремел мощный взрыв. На кадрах из клиники Святого Иосифа и Центральной университетской больницы Гейтауи видно, как коридоры запружены ранеными.

Места для всех пациентов в палатах или хотя бы на стульях или кушетках не хватает. Поэтому многие люди вынуждены сидеть на полу в коридоре, испачканном кровью пострадавших.

Обстановка в больнице Святого Иосифа в Бейруте

В Центральной университетской больнице Гейтауи люди тоже обреченно сидят в коридорах на полу, среди окровавленных салфеток.

А обстановка на улицах, прилегающих к этой больнице, спустя четыре часа после взрыва крайне напряженная. "Скорые" подвозят раненых одна за одной.

По словам министра здравоохранения Ливана, госпитали в Бейруте переполнены из-за взрыва в порту.

Как сообщала "Страна", от полученных при взрыве ран умер генсек одной из ливанских партий.

Мы также писали, что 5 августа в стране объявлен траур по погибшим.