После взрыва в Бейруте, который произошел около 18:00, уже известно о 30 погибших и 2,5 тысячах пострадавших жителях города.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министра здравоохранения страны Хамада Хассана.

"Минздрав только что сообщил о 30 погибших – но их число, отмечают местные издания, будет расти. Пострадавших уже свыше 2 тысяч, сообщает ливанский Красный крест – но и там говорят: цифра не окончательная. В больницах уже почти нет мест: в одной из них признались, что уже приняли 500 человек. Среди жертв оказался глава партии Аль-Катаиб, ранены, по предварительным данным, супруга и дочь премьер-министра Хасана Диаба. Сам он это не комментирует, но уже объявил в Ливане день траура", - указано в сообщении.

В свою очередь, израильское агентство Haaretz утверждает со ссылкой на собственные источники в Минздраве страны, что взрыв сравнял с землей большую часть городского порта, повредив здания и выбив окна и двери в нескольких районах города. Несколько часов спустя машины скорой помощи продолжают госпитализировать раненых. Чиновники утверждают, что больницы в Бейруте переполнены.

Военные вертолеты помогают тушить пожар в порту, многие погибшие и живые продолжают ждать помощи под обломками зданий.

О готовности помочь Ливану уже сообщили страны Евросоюза, Турция и США

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту около года.

"Страна" публиковала подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.

Как сообщала "Страна", президент Ливана Мишель Аун во вторник вечером, 4 августа, созывает Высший совет по национальной обороне на экстренное заседание по поводу взрыва в Бейруте.

Также "Страна" писала, что во время мощного взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, пострадали иностранные представительства и граждане. Так, повреждены здания торгпредства России, дипломатической миссии Казахстана и посольства Армении, легко травмированы сотрудница посольства Российской Федерации и консул Казахстана.