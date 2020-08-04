Израильские власти отрицают причастность страны к мощному взрыву в столице Ливана Бейруте, прогремевшему вечером 4 августа в районе порта.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал израильского кнессета.

"Израиль не связан с событием, произошедшим в Ливане", – заявили в кнессете.

Как писала "Страна", взрыв в Бейруте уничтожил здание зернохранилища в порту, а взрывная волна прокатилась по всему городу, принося разрушения. Грохот был слышен в 20 километрах от города. Отголоски дошли даже до Кипра, который находится более чем в 200 километрах от Ливана.

Сразу после взрыва появилась информация о том, что его причиной мог стать ракетный удар по городскому порту, произведенный израильтянами. Однако армия Израиля заявила, что не будет комментировать подобные сообщения СМИ.