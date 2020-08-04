Президент Ливана Мишель Аун, в столице которого сегодня раздался мощный взрыв, поручил начать военное патрулирование пострадавших районов города.

Об этом сообщает CNN.

Так, военные страны начнут патрулировать пострадавшие от взрыва районы Бейрута, чтобы предотвратить мародерство и помочь спасателям в поиске живых людей под завалами.

"Президент Ливана Мишель Аун поручил всем вооруженным силам разобраться с последствиями взрыва в Бейруте и провести патрулирование в пострадавших районах и пригородах для обеспечения безопасности", - указано в сообщении со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана.

Также премьер-министр Хасан Диаб объявил четвертое августа днем общенационального траура по погибшим

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту около года.

"Страна" публиковала подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.

Как сообщала "Страна", президент Ливана Мишель Аун во вторник вечером, 4 августа, созывает Высший совет по национальной обороне на экстренное заседание по поводу взрыва в Бейруте.

Также "Страна" писала, что во время мощного взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, пострадали иностранные представительства и граждане. Так, повреждены здания торгпредства России, дипломатической миссии Казахстана и посольства Армении, легко травмированы сотрудница посольства Российской Федерации и консул Казахстана.