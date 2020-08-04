В порту ливанской столицы Бейрут, где прогремел разрушительный взрыв, находилась аммиачная селитра. По данным местных жителей, там могло храниться около 2750 тонн вещества, что значительно больше, чем сдетонировало в Тексас-Сити во время трагедии 1947 года.

Об этом во вторник, 4 августа, информирует канал Al Jazeera.

Так, по слова министра внутренних дел Ливана Мохаммеда Фехми, что в порту Бейрута, вероятнее всего, взорвалась аммиачная селитра. Аммиачная селитра, нитрат аммония, является распространенным удобрением, однако также используется в качестве компонента взрывчатых веществ.

Министр заверил, что власти проведут тщательное расследование всех обстоятельств этой трагедии.

При этом по информации жителей города, в порту мог сдетонировать даже больший объем запасов селитры, чем это было в 1947 во время взрыва в Тексас-Сити.

Тогда пожар на борту французского судна "Гранкан" спровоцировал детонацию около 2100 тонн аммиачной селитры, что повлекло за собой цепную реакцию в виде пожаров и взрывов на близлежащих кораблях и нефтехранилищах. Всего в результате катастрофы погибли около 1500 человек, еще несколько сотен пропали без вести.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. Пострадали сотни людей, погибли не меньше десяти. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

Сначала предполагалось, что взрывы произошли в результате пожара на складе пиротехники. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стали запасы селитры, которые хранились в порту около года. Кроме того, очевидцы утверждают, что слышали хлопок и видели белый дым за пять минут до взрыва.

"Страна" публиковала подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.