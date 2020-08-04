После мощного взрыва в порту Бейрута в соцсетях начали обсуждать украинский след. Якобы мог сдетонировать груз на двух судах, которые до этого заходили в Мариуполь.

Об этом в Twitter написал сооснователь ресурса TankerTrackers.com Самир Мадани.

По его мнению, взрыв произошел либо на судне грузоподъемностью 4100 тонн " Mero Star", либо судном мощностью 6300 дедвейтов " Raouf H". Согласно данным AIS (система в судоходстве, служащая для идентификации судов - Ред.), оба судна недавно прибыли в Бейрут после захода в Мариуполь в Украине.

"Попробуем выяснить, что это был за груз, но, судя по взрыву, это похоже на фейерверк или оружие" - написал Мадани.

Судя по базам данных судов, Mero Star под флагом Сьерра-Леоне принадлежит El Reedy Shipping of Egypt, а Raouf H под флагом Коморских Островов принадлежит ливанской компании Cedar Marine Services.

Позже Мадани удалил этот твит. И написал, что ошибся. "Окей, ознакомился с Мариуполем, Украина. Кажется, это зернохранилища. Эти суда не были источником взрыва, кроме того, что они, скорее всего, взорвались и усугубили ситуацию" - написал он.

Напомним, что 4 августа в Бейруте произошло два мощных взрыва в порту, которые вызвали разрушения по всему городу. К вечеру стало известно, что погибли минимум 40 человек. Пострадали более двух тысяч.

Как сообщают власти Ливана, взрыв был связан с взрывоопасными материалами, которые были конфискованы еще 9 лет назад и хранились на территории порта Бейрута. Всего там хранилось более 50 тонн взрывоопасных материалов.

По слова министра внутренних дел Ливана Мохаммеда Фехми, вероятнее всего, взорвалась аммиачная селитра.